К Новому году в Майкопе установят пять городских елок

Адыгея

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В Майкопе в канун Нового 2019 года установят пять праздничных елок

В республиканском центре 10 декабря приступили к монтажу 25-метровой искусственной ели на центральной площади города. Тожественное открытие елки состоится 26 декабря.

Кроме традиционных площадок, елка появится на благоустроенной в прошлом году аллее городского парка, со стороны улицы Гагарина, сообщили в пресс-службе мэрии Майкопа.

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В течение новогодних праздников праздничная программа пройдет на площадках в центральной части города, а также в микрорайонах и сельских населенных пунктах Майкопа.

По данным городского управления культуры, всего планируется провести 78 крупных праздничных мероприятий с участием 40 тыс. человек.

Благоустройство Майкоп Новый год Праздники

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