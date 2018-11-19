В Адыгее 26 декабря откроют главную новогоднюю елку

В Майкопе 26 декабря на площадях, в школах и детсадах пройдут праздничные мероприятия

В этот день пройдет театрализованное шоу с выступлением артистов, сказочных героев, также будут конкурсы и розыгрыши новогодних призов. Планируется, что 26 декабря в республике состоится 78 праздничных мероприятий с участием 40 тыс. человек.

В образовательных организациях Майкопа проведут около 250 утренников. В Доме культуры «Гигант» с 4 по 9 января пройдут муниципальные елки для одаренных детей и ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Детей с проблемами со здоровьем поздравят волонтеры: они придут к ним в гости и вручат новогодние подарки от городской администрации.

«Уже разработан примерный сценарный план проведения культурно-массовых мероприятий. Будет организовано несколько больших праздничных площадок в городе, а также в сельских населенных пунктах — в станице Ханской и поселке Родниковом», — отметили в пресс-службе мэрии.

По поручению мэра республиканской столицы, рассматривается возможность усиления праздничной иллюминации новыми декоративными элементами. Также предполагается, что в создании новогодней атмосферы примет участие бизнес-сообщество.