В новогоднюю ночь жители Кубани смогут увидеть комету Виртанена

На юге России в ночь на 1 января будет в зените комета Виртанена, которая в этом году видна особенно ярко из-за максимально близкого сближения с Землей

16 декабря комета Виртанена будет находиться в 30 раз дальше от Земли, чем Луна, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель краснодарского центра астрономии и космонавтики Русского географического общества Александр Иванов рассказал, что наблюдать явление лучше за городом, где комету не помешает увидеть уличное освещение. В горной местности небесное тело будет еще заметнее.

Ученый отметил, что сейчас комету можно заметить невооруженным глазом, она находится в южной части неба и выглядит достаточно большой — примерно с диск Луны.

«Ночью 31 декабря надо будет смотреть прямо в зенит — она будет практически над самой головой, недалеко от созвездия Возничего», — цитирует ТАСС астрофизика.