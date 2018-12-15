В новогоднюю ночь жители Кубани смогут увидеть комету Виртанена
На юге России в ночь на 1 января будет в зените комета Виртанена, которая в этом году видна особенно ярко из-за максимально близкого сближения с Землей
16 декабря комета Виртанена будет находиться в 30 раз дальше от Земли, чем Луна, рассказали в пресс-службе Московского планетария.
Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель краснодарского центра астрономии и космонавтики Русского географического общества Александр Иванов рассказал, что наблюдать явление лучше за городом, где комету не помешает увидеть уличное освещение. В горной местности небесное тело будет еще заметнее.
Ученый отметил, что сейчас комету можно заметить невооруженным глазом, она находится в южной части неба и выглядит достаточно большой — примерно с диск Луны.
«Ночью 31 декабря надо будет смотреть прямо в зенит — она будет практически над самой головой, недалеко от созвездия Возничего», — цитирует ТАСС астрофизика.
Иванов добавил, что если воспользоваться биноклем, возле кометы Виртанена можно будет рассмотреть еще две кометы, которые двигаются почти в ряд.
Комета Виртанена имеет изумрудный цвет. Она стала самой яркой кометой 2018 года. В январе объект станет незаметен невооруженным глазом. В 2029 и 2035 годах небесное тело можно будет рассмотреть в телескоп.
Как сообщали Юга.ру, в ночь с 21 на 22 декабря можно будет наблюдать пик метеорного потока Урсиды.
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