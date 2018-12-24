Рядом с Крымским мостом построят пост полиции

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова планируют построить пост полиции

Рядом с мостом построят одноэтажное здание поста ДПС, площадку с эстакадой для осмотра машин, навес над стоянкой служебного транспорта и вольер для служебной собаки.

Пост будет оборудован системой распознавания государственных номеров. Сотрудники ДПС получат специальное оборудование, в том числе радио, телефон, система видеонаблюдения. Пункт займет территорию в 0,77 га. По предварительным расчетам, стоимость объекта составит 96,3 млн рублей. Строительство планируют завершить до конца 2019 года. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили 24 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».