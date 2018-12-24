Рядом с Крымским мостом построят пост полиции
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова планируют построить пост полиции
Рядом с мостом построят одноэтажное здание поста ДПС, площадку с эстакадой для осмотра машин, навес над стоянкой служебного транспорта и вольер для служебной собаки.
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Пост будет оборудован системой распознавания государственных номеров. Сотрудники ДПС получат специальное оборудование, в том числе радио, телефон, система видеонаблюдения. Пункт займет территорию в 0,77 га.
По предварительным расчетам, стоимость объекта составит 96,3 млн рублей. Строительство планируют завершить до конца 2019 года.
Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили 24 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».
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Как сообщали Юга.ру, в феврале 2016 года началось строительство Крымского моста. В мае 2018 года его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. С октября по нему начали ездить грузовики.
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