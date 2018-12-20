На Дону перекрыли канал поставки марихуаны

Ростовская область

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В Ростовской области полицейские обнаружили и изъяли у местных жителей 35 кустов марихуаны

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Правоохранители установили, что на Дону местные жители организовали канал поставки наркотиков в Ростов-на-Дону. Один из подозреваемых на участке возле дома выращивал кусты конопли, а собранный урожай продавал через знакомых в донской столице.

Полицейские при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали шестерых жителей Ростовской области.

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При осмотре участка оперативники обнаружили и изъяли 35 кустов растения — более 10 кг наркотика. При личном досмотре у подозреваемых изъяли от 106 до 255 граммов запрещенного вещества. Исследование подтвердило, что это марихуана.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 231 УК РФ (Покушение на незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Все участники организованной группы находятся под стражей, сообщили 20 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в декабре удвух жителей Армавира обнаружили 10 свертков с героином. 

Наркотики Полиция Ростов-на-Дону
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