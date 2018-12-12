На Кубани задержали парня с крупной партией синтетических наркотиков. Ему грозит пожизненный срок

В Кореновском районе полицейские задержали молодого человека, который вез крупную партию наркотиков из Москвы

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Краснодарскому краю и ОМВД России по Кореновскому району получили информацию о том, что житель станицы Выселки может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории Кубани.

В Кореновском районе полицейские остановили автомобиль с 22-летним парнем за рулем. При осмотре машины, которую водитель арендовал в Краснодаре, в багажнике обнаружили несколько пакетов и свертков с разными порошкообразными пластичными веществами, а также с кристаллическими веществами голубого и бежевого цветов.

Экспертиза показала, что найденное — разные синтетические наркотики общей массой более 4,5 кг.