На Кубани задержали парня с крупной партией синтетических наркотиков. Ему грозит пожизненный срок
В Кореновском районе полицейские задержали молодого человека, который вез крупную партию наркотиков из Москвы
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Краснодарскому краю и ОМВД России по Кореновскому району получили информацию о том, что житель станицы Выселки может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории Кубани.
В Кореновском районе полицейские остановили автомобиль с 22-летним парнем за рулем. При осмотре машины, которую водитель арендовал в Краснодаре, в багажнике обнаружили несколько пакетов и свертков с разными порошкообразными пластичными веществами, а также с кристаллическими веществами голубого и бежевого цветов.
Экспертиза показала, что найденное — разные синтетические наркотики общей массой более 4,5 кг.
Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что купил наркотики в Москве и привез в Краснодарский край, чтобы продать через закладки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере), предусматривающим масимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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