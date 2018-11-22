В Ростовской области продавец детских игрушек торговал марихуаной

В Ростовской области оперативники задержали мужчину, который торговал наркотиками

Сотрудники полиции осмотрели торговое помещение на одном из рынков Аксайского района. Там они нашли и изъяли около 1,5 кг марихуаны. Оперативники выяснили, что наркотики принадлежат 45-летнему работнику торговой точки. Он продавал детские игрушки и занимался сбытом запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей). Суд заключил подозреваемого под стражу, сообщили 22 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.