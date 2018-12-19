В Армавире у двух юношей нашли 10 свертков героина

В Армавире на двух молодых людей завели дело о незаконном обороте наркотиков

Молодых людей 18 и 19 лет с признаками опьянения задержали на одной из улиц города. Полиция составила административные материалы по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). При личном досмотре у задержанных нашли десять свертков с героином общей массой около 8 граммов.

Позже полицейские выяснили, что юноши приехали из соседнего государства и планировали продавать наркотики через закладки. Следственный отдел ОМВД России по Армавиру возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств), предусматривающим 20 лет лишения свободы.

Подозреваемые заключены под стражу. Ведется следствие, сообщили 19 декабря в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.