В начале мая жители Кубани смогут увидеть сильный звездопад — до 40 метеоров в час

25 апреля агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария сообщило, что в первые дни мая жители России, в том числе Краснодарского края, смогут увидеть пик звездопада Эта-Аквариды.

Поток Эта-Аквариды действует с 19 апреля по 28 мая, поэтому уже с 3 мая прогнозируется до 30 вспышек в час.

По данным астрономов, пик потока придется на 6 мая — ожидается до 40 падающих звезд в час. Они будут видны невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за звездопадом вдали от города с 02:00 до 04:00.