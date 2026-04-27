В начале мая жители Кубани смогут увидеть сильный звездопад — до 40 метеоров в час
В первые дни мая звездопад Эта-Аквариды достигнет пика. Россияне смогут увидеть явление невооруженным глазом
25 апреля агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария сообщило, что в первые дни мая жители России, в том числе Краснодарского края, смогут увидеть пик звездопада Эта-Аквариды.
Поток Эта-Аквариды действует с 19 апреля по 28 мая, поэтому уже с 3 мая прогнозируется до 30 вспышек в час.
По данным астрономов, пик потока придется на 6 мая — ожидается до 40 падающих звезд в час. Они будут видны невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за звездопадом вдали от города с 02:00 до 04:00.
Эта-Аквариды (майские Аквариды) — ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Источником «падающих звезд» выступает пылевой след знаменитой кометы Галлея. Метеоры яркие и быстрые, часто оставляют длинные долгоживущие следы на небе, сохраняющиеся в течение нескольких секунд и даже минут.
