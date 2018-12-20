В Музыкальном микрорайоне Краснодара построят дополнительный водопровод
В Краснодаре на улице Московской завершают строительство дополнительного водопровода
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От улицы Петра Метальникова проложили 800 из 960 метров водопровода. Для стабильной работы сетей, построенных ранее, выполнена их закольцовка. Об этом сообщили на встрече мэра краснодара Евгения Первышова с жителями Прикубанского округа.
На мероприятии рассказали, что после ввода в эксплуатацию водопровода увеличится количество воды, которую подают в Музыкальный микрорайон. Ожидается, что это улучшит ситуацию с водоснабжением.
Также в районе улиц Мусоргского и Есенина продолжают возводить блочную распределительную трансформаторную подстанцию. Ее планируют ввести в эксплуатацию в середине следующего года. Энергетики рассчитывают, что после запуска этой станции удастся стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Музыкальном микрорайоне, где регулярно происходят отключения, сообщили 20 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, при строительстве водопровода на улице Московской специалисты используют комбинированный метод прокладки сетей.
Напомним, в мае первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко заявил, что Музыкальный микрорайон в Краснодаре проще снести.
Жители Музыкального микрорайона 17 декабря создали петицию о переименовании улицы Агрохимической в честь бывшего мэра краевого центра Владимира Евланова: поскольку Агрохимическая не имеет отношения к агрохимии, люди решили увековечить имя экс-главы города, причастного к строительству улицы и микрорайона в целом. Через два дня на улицах Агрохимической и Ангарской откачали воду с дорог.
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