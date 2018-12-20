В Музыкальном микрорайоне Краснодара построят дополнительный водопровод

В Краснодаре на улице Московской завершают строительство дополнительного водопровода

От улицы Петра Метальникова проложили 800 из 960 метров водопровода. Для стабильной работы сетей, построенных ранее, выполнена их закольцовка. Об этом сообщили на встрече мэра краснодара Евгения Первышова с жителями Прикубанского округа.

На мероприятии рассказали, что после ввода в эксплуатацию водопровода увеличится количество воды, которую подают в Музыкальный микрорайон. Ожидается, что это улучшит ситуацию с водоснабжением.

Также в районе улиц Мусоргского и Есенина продолжают возводить блочную распределительную трансформаторную подстанцию. Ее планируют ввести в эксплуатацию в середине следующего года. Энергетики рассчитывают, что после запуска этой станции удастся стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Музыкальном микрорайоне, где регулярно происходят отключения, сообщили 20 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.