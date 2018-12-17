Жители Музыкального микрорайона создали петицию о переименовании улицы в честь экс-мэра Краснодара Евланова

Краснодарский край

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Жители Музыкального микрорайона Краснодара 17 декабря создали петицию о переименовании улицы Агрохимической в честь бывшего мэра краевого центра Владимира Евланова

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Местные жители считают, что улица Агрохимическая не имеет никакого отношения к агрохимии. Люди решили, что нужно увековечить имя экс-главы Краснодара Владимира Евланова, причастного к строительству улицы и микрорайона в целом.

«Эта улица полностью передает дух развитости инфраструктуры Музыкального микрорайона и отношения муниципальных властей к своим избирателям... Я, как житель Музыкального микрорайона, и все подписавшие петицию будем с благодарностью еще чаще вспоминать Владимира Лазаревича, проезжая или проходя по этой чудесной улице», — говорит в описании петиции ее создатель Сергей Яковенко.

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За шесть часов онлайн-документ подписали более 60 человек из 100 необходимых.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году врио главы Кубани Вениамин Кондратьев предложил переименовать улицы Московского микрорайона Краснодара в честь водоплавающих птиц.

Благоустройство Владимир Евланов Краснодар Музыкальный микрорайон
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