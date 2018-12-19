С дорог Музыкального микрорайона Краснодара откачали воду

Краснодарский край

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В Музыкальном микрорайоне Краснодара 19 декабря откачали воду с дорог на улицах Агрохимической и Ангарской

Глава Прикубанского округа Александр Журавлев сказал, что единственный способ решения проблемы с подтоплениями улиц в районе после дождя — вызов спецтехники. Сейчас для устранения последствий непогоды привлекли шесть единиц техники.

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По данным городской ЕДДС, после сильных дождей в Краснодаре больше всего заявок на откачку воды поступает от жителей Музыкального микрорайона. Всего в городе во время дождя работает около 20 единиц водооткачивающей техники, как минимум половина из них выезжает в Музыкальный, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как писали Юга.ру, 17 декабря жители Музыкального микрорайона создали петицию о переименовании улицы Агрохимической в честь бывшего мэра краевого центра Владимира Евланова: поскольку Агрохимическая не имеет никакого отношения к агрохимии, люди решили, что нужно увековечить имя экс-главы города, причастного к строительству улицы и микрорайона в целом.

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