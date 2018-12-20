После массового отравления в Шахтах возбудили уголовное дело

Ростовская область

Распечатать

Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело по факту массовой госпитализации жителей Шахт с жалобами на плохое самочувствие

По данным следствия, 16 и 17 декабря в больницы Шахт обратился 21 взрослый и 19 несовершеннолетних граждан с жалобами на плохое самочувствие, головокружение и рвоту. Их госпитализировали и поставили диагноз — норовирусная инфекция второго генотипа.

Первичные исследования показали, что причиной заражения стало использование воды централизованной системы водоснабжения.

Правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

В ходе расследования планируют провести экспертизы и установить причины попадания инфекции в систему водоснабжения. Также проверят конкретных должностных лиц водоснабжающей организации, ответственных за поставку воды населению, сообщили 20 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в октябре у 11 жителей станицы Раевской под Новороссийском диагностировали кишечную инфекцию. С 15 по 18 октября в станице были закрыты школа и два детских сада, по факту массового отравления возбудили уголовное дело.

В начале декабря против директора «Водоканала», оказывающего услуги по водоснабжению, возбудили уголовное дело.

Водоснабжение Отравления Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Суд отказал в компенсациях пострадавшим от банды Сергея Цапка
Двое взрослых и двое детей пострадали в пожаре в Северной Осетии
Путин поддержал закон об аресте за «явное неуважение к государству» в интернете
Путин об инциденте в Керченском проливе: на Украине рассчитывали, что кто-то из моряков погибнет
В Новокубанском районе 101-летний мужчина погиб в ДТП
В краснодарской «Типографии» расскажут о лейблах традиционной музыки

Лента новостей

Статьи

Как добраться до горнолыжных курортов юга России

Красная Поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье и другие

Статьи

Как будут работать ТРЦ и магазины в Краснодаре на праздники

Подробности и графики

Статьи

Новогоднее настроение в магазине «у дома»

Где и как получать подарки за покупки

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале