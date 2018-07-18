Девять детей, направлявшихся на поезде в лагерь в Ростов, госпитализированы с отравлением

Массовое отравление произошло в поезде, который вез детей из Рязанской области на отдых в детский лагерь «Дружба», который находится в Неклиновском районе Ростовской области

Дети почувствовали недомогание после ужина в вагоне-ресторане.



«По прибытии в Ростов 15 июля все дети были осмотрены медицинскими работниками, у одного ребенка была выявлена повышенная температура — 38 градусов. Он был госпитализирован в больницу. Остальные дети чувствовали себя хорошо и были направлены в детский оздоровительный лагерь. О направлении девяти детей в Веселовскую участковую больницу лагерь поставил в известность в полдень 16 июля», — цитирует сообщение министерства труда и соцзащиты Рязанской области ТАСС.

«Знаю, что в изолятор лагеря "Дружба" положили 43 человека. Хотя сейчас там уже, наверно, поменьше людей», — рассказала порталу 161.ru мама одной из девочек, которая находится в лагере.



По словам родителей, администрация лагеря не дает никаких комментариев, дозвониться до детей никто не может. Вечером 17 июля троих отравившихся увезли в Таганрог в больницу.





