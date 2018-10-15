В станице под Новороссийском из-за кишечной инфекции на три дня закрыли школу и два детских сада

В станице Раевской с 15 по 18 октября на профилактику закрыли школу № 24, а также детские сады № 73 и 6

Такие меры приняли после вспышки кишечной инфекции. Первые жители с жалобами на отравление поступили в инфекционную больницу Новороссийска в ночь с 10 на 11 октября. Кишечную инфекцию диагностировали у 11 человек, в том числе 6 детей.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора начали эпидрасследование. С 12 по 13 октября в станице проводили подворовые обходы. Всего осмотрели 847 человек.

По предварительной информации, источником заражения жителей станицы Раевской стал коммунальный водопровод. Окончательные результаты исследований планируют предоставить до 17 октября.

В последние два дня, 14 и 15 октября, в больницу граждан с кишечной инфекцией не поступало, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.