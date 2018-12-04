После массового отравления под Новороссийском возбудили дело против директора «Водоканала»
Прокуратура Краснодарского края 4 декабря согласилась возбудить уголовное дело в отношении руководителя МУП «Водоканал», оказывающего услуги по водоснабжению
Как сообщали Юга.ру, в ночь с 10 на 11 октября в инфекционную больницу Новороссийска обратились жители станицы Раевской. У 11 человек, в том числе у 6 детей врачи диагностировали кишечную инфекцию. С 15 по 18 октября в станице были закрыты школа и два детских сада.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового отравления.
Во время проверки следователи установили, что МУП «Водоканал» оказывает жителям Раевской услуги ненадлежащего качества: нет бесперебойной подачи питьевой воды через централизованную систему, содержание хлора для обеззараживания ниже допустимого уровня. Также в отобранных пробах воды зафиксировали превышение числа вредных бактерий.
В связи с выявленными нарушениями против руководителя «Водоканала» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровью потребителей), сообщили 4 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.