После массового отравления под Новороссийском возбудили дело против директора «Водоканала»

Прокуратура Краснодарского края 4 декабря согласилась возбудить уголовное дело в отношении руководителя МУП «Водоканал», оказывающего услуги по водоснабжению

Как сообщали Юга.ру, в ночь с 10 на 11 октября в инфекционную больницу Новороссийска обратились жители станицы Раевской. У 11 человек, в том числе у 6 детей врачи диагностировали кишечную инфекцию. С 15 по 18 октября в станице были закрыты школа и два детских сада.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового отравления.