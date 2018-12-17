В Шахтах с отравлением госпитализировали 26 человек, половина из них — дети

Массовое отравление произошло в поселке Аюта города Шахты Ростовской области

По данным администрации города, первые жалобы от местных жителей появились вечером 16 декабря.

«На сегодняшнее время в инфекционные отделения госпитализированы 13 детей в возрасте от одного до 14 лет и 13 взрослых, несколько человек от госпитализации отказались», — сообщил на брифинге в мэрии Шахт замглавы города Павел Стуров.

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Виктория Дзыза в свою очередь рассказала, что заболели люди, проживающие на нескольких кварталах поселка. Предварительный клинический диагноз — гастроэнтероколит. Он развивается обычно в результате пищевых токсикоинфекций.

Сейчас специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое обследование, на лабораторные исследования взяли пробы водопроводной воды в Аюте и материалы от пострадавших. Результаты анализов пока не поступили.

На мероприятии было отмечено, что детский сад и школа в Аюте функционируют в штатном режиме.