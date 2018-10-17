СК Новороссийска возбудил уголовное дело после массового отравления в станице Раевской

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового отравления в станице Раевской

В больницу за последние несколько дней обратились 48 жителей станицы Раевской с подозрением на кишечную инфекцию. У 16 человек, среди которых 13 детей школьного и дошкольного возраста, диагностировали дизентерию. Всех пострадавших госпитализировали.

Следователи установили, что с 8 по 10 октября жители станицы Раевской подавали жалобы в связи с утечками воды, которые устраняли сотрудники РЭУ МУП «Водоканал». Позже у четырех работников «Водоканала» тоже обнаружили кишечную инфекцию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Эксперты взяли пробы воды в школе и детском саду, чтобы проверить, соответствовала ли она санитарным нормам, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.