СК Новороссийска возбудил уголовное дело после массового отравления в станице Раевской

Краснодарский край

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового отравления в станице Раевской

В больницу за последние несколько дней обратились 48 жителей станицы Раевской с подозрением на кишечную инфекцию. У 16 человек, среди которых 13 детей школьного и дошкольного возраста, диагностировали дизентерию. Всех пострадавших госпитализировали. 

Следователи установили, что с 8 по 10 октября жители станицы Раевской подавали жалобы в связи с утечками воды, которые устраняли сотрудники РЭУ МУП «Водоканал». Позже у четырех работников «Водоканала» тоже обнаружили кишечную инфекцию. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Эксперты взяли пробы воды в школе и детском саду, чтобы проверить, соответствовала ли она санитарным нормам, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в станице Раевской из-за кишечной инфекции с 15 по 18 октября закрыли школу и два детских сада.

Новороссийск Отравления Следственный комитет
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