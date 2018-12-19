Госдума приняла закон о декриминализации репостов

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Государственная дума РФ 19 декабря частично декриминализировала статью 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды

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Депутаты одобрили нововведения о смягчении ответственности по делам за лайки и репосты в соцсетях. Согласно поправкам, приговоры по ст. 228 отменят, а возбужденные дела остановят. 

Нововведения предполагают, что наказывать по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» будут в том случае, если гражданин совершил правонарушение более одного раза за год.

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В таком случае россиян будут привлекать к административной ответственности: штрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. рублей или арестовывать сроком до 15 суток. Эти правила также относится к репосту информации в интернете. 

По словам депутата Госдумы Вячеслава Володина, нововведения позволят избежать слишком суровых наказаний за разовую неосторожную публикацию или репост, а также сохранят ответственность за проявление экстремизма в сети.

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Как писали Юга.ру, в июне депутаты предложили декриминализировать репосты, возбуждающие ненависть, однако правительство их не поддержало.

Позже с подобной инициативой в отношении репостов выступили Mail.Ru Group и «ВКонтакте». Компании выступили за внесение законопроекта об амнистии осужденных по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

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