Госдума приняла закон о декриминализации репостов

Государственная дума РФ 19 декабря частично декриминализировала статью 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды

Депутаты одобрили нововведения о смягчении ответственности по делам за лайки и репосты в соцсетях. Согласно поправкам, приговоры по ст. 228 отменят, а возбужденные дела остановят.

Нововведения предполагают, что наказывать по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» будут в том случае, если гражданин совершил правонарушение более одного раза за год.

Читайте также: РПЦ призвала прекращать дела об оскорблении чувств верующих в случае раскаяния и примирения сторон

В таком случае россиян будут привлекать к административной ответственности: штрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. рублей или арестовывать сроком до 15 суток. Эти правила также относится к репосту информации в интернете.

По словам депутата Госдумы Вячеслава Володина, нововведения позволят избежать слишком суровых наказаний за разовую неосторожную публикацию или репост, а также сохранят ответственность за проявление экстремизма в сети.

Читайте также: Краснодарку арестовали на 10 суток за репост видеоролика с критикой властей

Как писали Юга.ру, в июне депутаты предложили декриминализировать репосты, возбуждающие ненависть, однако правительство их не поддержало.