Депутаты предложили декриминализировать репосты, возбуждающие ненависть. Правительство их не поддержало

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает перенести из УК в КоАП ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду

Документ опубликован в базе данных нижней палаты. Его авторы — депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Они предложили в ст. 282 УК РФ убрать упоминание СМИ и интернета и оставить только действующее уголовное наказание до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства человека по тем же признакам, совершенные с применением насилия или с использованием служебного положения, а также организованной группой. В КоАП депутаты предлагают добавить новую статью «пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства». Вместо уголовного наказания депутаты предлагают штрафовать нарушителей на сумму до 20 тыс. рублей, направлять их на обязательные работы на срок до 100 часов или подвергать административному аресту до 15 суток.

Целью законопроекта авторы называют «установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности», и поэтому не относящихся к уголовным преступлениям, «например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети интернет». Принятие законопроектов, по мнению авторов, позволит снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему РФ и социальную напряженность.

Согласно статистике, приводимой в пояснительной записке, за это преступление в 2012 году уголовное наказание получили 118 человек, в 2013 — 174, в 2014 — 285, в 2015 — 369, в 2016 — 389, в 2017 — 460.

Правительство в своем официальном отзыве не поддержало принятие этих законопроектов, отметив, что инициатива не содержит обоснования необходимости вносимых изменений и носит противоречивый характер.