В Черное море вошел британский корабль-разведчик

Вся Россия, В мире

Распечатать

В интернете появилась информация, что в Черное море прибыл разведывательный корабль ВМФ Британии HMS Echo

Об этом 18 декабря сообщил турецкий ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор. Сейчас корабль движется в северном направлении. 

Главный редактор информационно-новостного портала Черноморского региона BlackSeaNews Андрей Клименко в своем фейсбуке написал, что это первый военный корабль НАТО, который вошел в Черное море, чтобы продемонстрировать, что Британия поддерживает принцип свободы судоходства в регионе. 

HMS Echo — современный гидрографический корабль для разведывательных и десантных операций. Судно оснащено эхолотами и датчиками для сбора военных данных. У него есть три шестиствольных 7,62 мм пулемета M134 Minigun, две 20 мм зенитные скорострельные пушки «Эрликон» и четыре крупнокалиберных пулемета.

Читайте также:

Напомним, 25 ноября три украинских корабля вторглись на территорию российских вод. Суда двигались к Керченскому проливу и игнорировали требования пограничников, после чего корабль ВМФ России протаранил украинский буксир. Позже ФСБ России подтвердила задержание украинских судов. 

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, на Украине вскоре закрыли въезд на территорию страны для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Также на Украине ввели военное положение. 

Черное море Черноморский флот
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Евкуров решил разобраться с задержаниями ингушских студентов в Москве
Роскомнадзор выделит 20 млрд рублей на борьбу c Telegram
Половина жалоб в прокуратуру Краснодарского края связана с нарушениями во время следствия — Табельский
В Армавире осудили преступную банду из 12 человек за махинации с автострахованием
Грузовикам рекомендовали до Нового года не ездить по Краснодару днем
В Черное море вошел британский корабль-разведчик

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале