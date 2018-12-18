В Черное море вошел британский корабль-разведчик
В интернете появилась информация, что в Черное море прибыл разведывательный корабль ВМФ Британии HMS Echo
Об этом 18 декабря сообщил турецкий ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор. Сейчас корабль движется в северном направлении.
Главный редактор информационно-новостного портала Черноморского региона BlackSeaNews Андрей Клименко в своем фейсбуке написал, что это первый военный корабль НАТО, который вошел в Черное море, чтобы продемонстрировать, что Британия поддерживает принцип свободы судоходства в регионе.
Freedom of Navigation in the Black Sea: Built by Appledore Shipbuilders in Bideford, Echo class HMS Echo is armed with 20mm, Mk44 7.62mm guns. HMS Echo entered BlackSea at 18:00GMT, escorted by Turkish Coast Guard TCSG29. She can remain for 21 days according to Montreux Treaty. pic.twitter.com/Vvbl51bgeb— Yörük Işık (@YorukIsik) December 17, 2018
HMS Echo — современный гидрографический корабль для разведывательных и десантных операций. Судно оснащено эхолотами и датчиками для сбора военных данных. У него есть три шестиствольных 7,62 мм пулемета M134 Minigun, две 20 мм зенитные скорострельные пушки «Эрликон» и четыре крупнокалиберных пулемета.
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