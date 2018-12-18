За хищение 160 млн рублей осудили экс-главу района Дагестана

Дагестан

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Кировский районный суд города Махачкалы признал виновным бывшего главу Кумторкалинского района Дагестана Руслана Тотурбиева, обвиняемого в хищении свыше 160 млн рублей

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Суд установил, что с 10 ноября 2010 года по 17 января 2013 года в Кумторкалинском районе республики Дагестан действовала группа под руководством главы района Руслана Тотурбиева, в которую вошли сотрудники районной администрации.

Они вносили заведомо ложные данные в официальные документы при строительстве многоквартирных жилых домов. В результате было похищено свыше 162 млн рублей. 

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В отношении Тотурбиева рассматривали дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог).

Суд признал экс-чиновника виновным и приговорил к 4 годам 6 месяцам колонии, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

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Как писали Юга.ру, в сентябре 2013 года главу района Тотурбиева задержали по подозрению в мошенничестве, на следующий день его арестовали и поместили под домашний арест.

Весной 2015 года дело о хищении свыше 162 млн рублей передали в суд, фигурантами стали 10 человек. Тотурбиев скрылся от следствия, после чего его объявили в федеральный розыск. В 2016-м бывшего главу района задержали в Беларуси. 

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