Глава Дагестана утвердил новый состав правительства

Глава Дагестана Владимир Васильев 9 ноября представил утвержденный состав республиканского правительства

Первыми вице-премьерами стали Анатолий Карибов и Гаджимагомед Гусейнов, зампредседателя правительства — Рамазан Джафаров и Владимир Лемешко. Также должности вице-премьеров будут совмещать министр сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслим Абдулмуслимов , министр образования и науки Уммупазиль Омарова и министр по земельным и имущественным отношениям Екатерина Толстикова.

Как сообщали Юга.ру, Владимир Васильев стал временно исполняющим главы Дагестана в октябре 2017 года. Он отправил правительство Дагестана в отставку 5 февраля — после задержания врио его председателя Абдусамада Гамидова в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денег. Через два дня правительство республики возглавил министр экономики Татарстана Артем Здунов.

В марте Васильев провел преобразования в правительстве республики. В апреле Здунов подписал распоряжения об увольнении заместителей министров и сокращении должностей в правительстве республики.

В сентябре депутаты Народного собрания Дагестана через тайное голосование избрали главой республики Васильева.