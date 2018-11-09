Глава Дагестана утвердил новый состав правительства

Дагестан

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Глава Дагестана Владимир Васильев 9 ноября представил утвержденный состав республиканского правительства

Первыми вице-премьерами стали Анатолий Карибов и Гаджимагомед Гусейнов, зампредседателя правительства — Рамазан Джафаров и Владимир Лемешко. Также должности вице-премьеров будут совмещать министр сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр образования и науки Уммупазиль Омарова и министр по земельным и имущественным отношениям Екатерина Толстикова.

Как сообщает РИА «Дагестан», Васильев утвердил и новый состав кабинета министров:

  • министерство строительства и ЖКХ возглавил Малик Баглиев,
  • министерство культуры — Зарема Бутаева, 
  • министерство здравоохранения — Джамалудин Гаджиибрагимов, 
  • министерство транспорта — Ширухан Гаджимурадов,
  • минтуризма — Расул Ибрагимов,
  • министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий — Нариман Казимагамедов, 
  • минприроды и экологии — Набиюла Карачаев, 
  • министерство спорта — Магомед Магомедов, 
  • минтруда — Изумруд Мугутдинова, 
  • министерство финансов — Юнус Саадуев, 
  • министерство по делам молодежи — Камил Саидов, 
  • министерство юстиции — Казимагомед Сефикурбанов, 
  • министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций — Сергей Снегирев,
  • министерство промышленности и энергетики — Сайгидпаша Умаханов, 
  • министерство по национальной политике и делам религий — Татьяна Гамалей, 
  • минэкономики — Осман Хасбулатов.

Как сообщали Юга.ру, Владимир Васильев стал временно исполняющим главы Дагестана в октябре 2017 года. Он отправил правительство Дагестана в отставку 5 февраля — после задержания врио его председателя Абдусамада Гамидова в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денег. Через два дня правительство республики возглавил министр экономики Татарстана Артем Здунов. 

В марте Васильев провел преобразования в правительстве республики. В апреле Здунов подписал распоряжения об увольнении заместителей министров и сокращении должностей в правительстве республики.

В сентябре депутаты Народного собрания Дагестана через тайное голосование избрали главой республики Васильева.

Владимир Васильев Кадровые перестановки Чиновники

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