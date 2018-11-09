Глава Дагестана утвердил новый состав правительства
Глава Дагестана Владимир Васильев 9 ноября представил утвержденный состав республиканского правительства
Первыми вице-премьерами стали Анатолий Карибов и Гаджимагомед Гусейнов, зампредседателя правительства — Рамазан Джафаров и Владимир Лемешко. Также должности вице-премьеров будут совмещать министр сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр образования и науки Уммупазиль Омарова и министр по земельным и имущественным отношениям Екатерина Толстикова.
Как сообщает РИА «Дагестан», Васильев утвердил и новый состав кабинета министров:
- министерство строительства и ЖКХ возглавил Малик Баглиев,
- министерство культуры — Зарема Бутаева,
- министерство здравоохранения — Джамалудин Гаджиибрагимов,
- министерство транспорта — Ширухан Гаджимурадов,
- минтуризма — Расул Ибрагимов,
- министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий — Нариман Казимагамедов,
- минприроды и экологии — Набиюла Карачаев,
- министерство спорта — Магомед Магомедов,
- минтруда — Изумруд Мугутдинова,
- министерство финансов — Юнус Саадуев,
- министерство по делам молодежи — Камил Саидов,
- министерство юстиции — Казимагомед Сефикурбанов,
- министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций — Сергей Снегирев,
- министерство промышленности и энергетики — Сайгидпаша Умаханов,
- министерство по национальной политике и делам религий — Татьяна Гамалей,
- минэкономики — Осман Хасбулатов.
Как сообщали Юга.ру, Владимир Васильев стал временно исполняющим главы Дагестана в октябре 2017 года. Он отправил правительство Дагестана в отставку 5 февраля — после задержания врио его председателя Абдусамада Гамидова в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денег. Через два дня правительство республики возглавил министр экономики Татарстана Артем Здунов.
В марте Васильев провел преобразования в правительстве республики. В апреле Здунов подписал распоряжения об увольнении заместителей министров и сокращении должностей в правительстве республики.
В сентябре депутаты Народного собрания Дагестана через тайное голосование избрали главой республики Васильева.
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