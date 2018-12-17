Родственники погибших в ДТП в Грозном попросили Кадырова не наказывать его брата

Чечня

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Родственники погибших в автомобильной аварии в Грозном записали видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, где попросили его не увольнять главу Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова

Как сообщали Юга.ру, 4 декабря на въезде в Грозный автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в «Жигули». На месте ДТП погибли женщина с маленькой девочкой, позже в больнице скончался водитель «Жигулей». 

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По данным проекта «Кавказ.Реалии», за рулем Mercedes находился глава Шалинского района Чечни, двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов. Водитель иномарки не пострадал.

По данным «Кавказского узла», родственники погибших в ДТП встретились с религиозным деятелем, советником Рамзана Кадырова по делам религии Адамом Шахидоыым. На встрече люди обратились через Шахидова к главе Чечни и попросили его не наказывать главу Шалинского района.

На видео собравшиеся сказали, что являются родными погибших и приехали в том числе из Казахстана. Также они попросили не увольнять двоюродного брата Кадырова Турпал-Али Ибрагимова с работы. 

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«Кавказский узел» отметил, что не располагает информацией о том, что видеообращение записано добровольно, так как известны случаи, когда люди приносили публичные извинения в Чечне под давлением или из-за угроз.

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В связи с многочисленными негативными разговорами, распространявшими в соцсетях, по случаю ДТП, произошедшего в Грозном 4 декабря 2018г. с участием главы Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова и жителей с.Джалка, родственники пострадавшей стороны пригласили 13 декабря 2018г. известного религиозного деятеля, советника Главы ЧР Адама Шахидова в с.Джалка. Они изъявили желание обратиться к Рамзану Кадырову и отдельно к провокаторам. К чему пришли стороны касательно несчастного случая? Как на самом деле обстоит ситуация? Новые факты, мнение пострадавшей стороны и вся истина произошедшего в видеоматериале по ссылке, указанной в профиле.

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Грозный ДТП Рамзан Кадыров Социальные сети
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