Родственники погибших в ДТП в Грозном попросили Кадырова не наказывать его брата

Родственники погибших в автомобильной аварии в Грозном записали видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, где попросили его не увольнять главу Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова

Как сообщали Юга.ру, 4 декабря на въезде в Грозный автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в «Жигули». На месте ДТП погибли женщина с маленькой девочкой, позже в больнице скончался водитель «Жигулей».

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По данным проекта «Кавказ.Реалии», за рулем Mercedes находился глава Шалинского района Чечни, двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов. Водитель иномарки не пострадал.

По данным «Кавказского узла», родственники погибших в ДТП встретились с религиозным деятелем, советником Рамзана Кадырова по делам религии Адамом Шахидоыым. На встрече люди обратились через Шахидова к главе Чечни и попросили его не наказывать главу Шалинского района.

На видео собравшиеся сказали, что являются родными погибших и приехали в том числе из Казахстана. Также они попросили не увольнять двоюродного брата Кадырова Турпал-Али Ибрагимова с работы.