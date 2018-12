Родственники погибших в ДТП в Грозном попросили Кадырова не наказывать его брата

View this post on Instagram

В связи с многочисленными негативными разговорами, распространявшими в соцсетях, по случаю ДТП, произошедшего в Грозном 4 декабря 2018г. с участием главы Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова и жителей с.Джалка, родственники пострадавшей стороны пригласили 13 декабря 2018г. известного религиозного деятеля, советника Главы ЧР Адама Шахидова в с.Джалка. Они изъявили желание обратиться к Рамзану Кадырову и отдельно к провокаторам. К чему пришли стороны касательно несчастного случая? Как на самом деле обстоит ситуация? Новые факты, мнение пострадавшей стороны и вся истина произошедшего в видеоматериале по ссылке, указанной в профиле.