Умер третий пострадавший в ДТП с родственником Кадырова
Скончался житель Чечни, пострадавший в аварии 5 декабря, которую устроил брат главы республики Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов
Третьим погибшим стал водитель автомобиля «Жигули», в который врезался Mercedes главы Шалинского района. Похороны прошли в селе Джалка, сообщил 11 декабря проект «Кавказ.Реалии».
Как писали Юга.ру, в ночь на 5 декабря на въезде в Грозный со стороны Аргуна автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в отечественную легковушку. В аварии погибли женщина и маленькая девочка, которые ехали в «Жигулях». Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина, который управлял иномаркой, не пострадал.
По данным «Кавказ.Реалий», за рулем Mercedes был двоюродный брат главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов. После ДТП охрана чиновника забирала телефоны у очевидцев, чтобы те не смогли выложить в интернет фотографии с места аварии.
По факту аварии возбудили уголовное дело. В МВД по региону заявили, что за рулем Mersedes находился троюродный брат Ибрагимова. Однако по чеченским традициям, траурные мероприятия должны проходить и в доме виновника трагедии. Так, в день похорон водителя «Жигулей» в особняке Ибрагимова были открыты ворота (в республике это делается в знак траура).
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