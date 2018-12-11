Умер третий пострадавший в ДТП с родственником Кадырова

Чечня

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Скончался житель Чечни, пострадавший в аварии 5 декабря, которую устроил брат главы республики Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов

Третьим погибшим стал водитель автомобиля «Жигули», в который врезался Mercedes главы Шалинского района. Похороны прошли в селе Джалка, сообщил 11 декабря проект «Кавказ.Реалии».

Как писали Юга.ру, в ночь на 5 декабря на въезде в Грозный со стороны Аргуна автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в отечественную легковушку. В аварии погибли женщина и маленькая девочка, которые ехали в «Жигулях». Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина, который управлял иномаркой, не пострадал. 

По данным «Кавказ.Реалий», за рулем Mercedes был двоюродный брат главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов. После ДТП охрана чиновника забирала телефоны у очевидцев, чтобы те не смогли выложить в интернет фотографии с места аварии. 

По факту аварии возбудили уголовное дело. В МВД по региону заявили, что за рулем Mersedes находился троюродный брат Ибрагимова. Однако по чеченским традициям, траурные мероприятия должны проходить и в доме виновника трагедии. Так, в день похорон водителя «Жигулей» в особняке Ибрагимова были открыты ворота (в республике это делается в знак траура).

ДТП Рамзан Кадыров смерть
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