Родственник Кадырова устроил в Грозном ДТП с двумя погибшими. Охрана изъяла у очевидцев телефоны — СМИ

Чечня

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СМИ сообщили, что двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова 5 декабря стал виновником смертельного ДТП в Грозном

Ночью 4 декабря на въезде в Грозный со стороны Аргуна автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в «Жигули». 

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В результате погибли пассажирки отечественной легковушки — женщина и маленькая девочка. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчина, который управлял иномаркой, не пострадал.

По данным проекта «Кавказ.Реалии», за рулем Mercedes находился глава Шалинского района Чечни, двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов. Его охрана изъяла телефоны у очевидцев аварии, чтобы они не опубликовали в интернете фотографии с места ДТП.

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На следующий день представители Ибрагимова обходили близлежащие дома и проверяли, есть ли у местных жителей в телефонах фотографии с места ДТП. «Кавказский узел» опубликовал скриншоты фотографий аварии, которые выложили в сеть очевидцы. 

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Чечне подтвердили факт смертельной аварии с участием «Жигулей» и Mercedes, но не стали раскрывать детали произошедшего.

Грозный ДТП Рамзан Кадыров
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