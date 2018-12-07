Родственник Кадырова устроил в Грозном ДТП с двумя погибшими. Охрана изъяла у очевидцев телефоны — СМИ

СМИ сообщили, что двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова 5 декабря стал виновником смертельного ДТП в Грозном

Ночью 4 декабря на въезде в Грозный со стороны Аргуна автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в «Жигули».

В результате погибли пассажирки отечественной легковушки — женщина и маленькая девочка. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчина, который управлял иномаркой, не пострадал.

По данным проекта «Кавказ.Реалии», за рулем Mercedes находился глава Шалинского района Чечни, двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов. Его охрана изъяла телефоны у очевидцев аварии, чтобы они не опубликовали в интернете фотографии с места ДТП.