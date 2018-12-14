Бывший глава «Магнита» стал одним из руководителей московской «Азбуки вкуса»
Бывший глава сети «Магнит» Хачатур Помбухчан вошел в совет директоров московской сети супермаркетов «Азбука вкуса»
Читайте также:
Помбухчан в ноябре стал независимым директором сети. Об этом РБК рассказал председатель совета директоров сети Максим Кощеенко.
«Мы рассматриваем институт независимых директоров как хорошо зарекомендовавшую себя практику корпоративного управления, эффективный инструмент верификации решений менеджмента и аудита бизнес-процессов», — сказал Кощеенко.
Помбухчан подтвердил изданию свое назначение.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита». Главой сети в феврале стал Хачатур Помбухчан.
В «Магните» 2 апреля назначили нового финансового директора, им стала Елена Милинова.
В мае исполнительным директором «Магнита» была назначена Ольга Наумова. Ранее она покинула пост гендиректора «Пятерочки» (Х5 Retail Group). В июне Наумова сменила Помбухчана на должности гендиректора «Магнита».
Статьи ПартнерскийКак купить дом в Красной Поляне и сколько это стоит
Горы, море, спорт и фестивали
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.