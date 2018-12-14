Бывший глава «Магнита» стал одним из руководителей московской «Азбуки вкуса»

Бывший глава сети «Магнит» Хачатур Помбухчан вошел в совет директоров московской сети супермаркетов «Азбука вкуса»

«Мы рассматриваем институт независимых директоров как хорошо зарекомендовавшую себя практику корпоративного управления, эффективный инструмент верификации решений менеджмента и аудита бизнес-процессов», — сказал Кощеенко.

Помбухчан в ноябре стал независимым директором сети. Об этом РБК рассказал председатель совета директоров сети Максим Кощеенко.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита». Главой сети в феврале стал Хачатур Помбухчан.

В «Магните» 2 апреля назначили нового финансового директора, им стала Елена Милинова.

В мае исполнительным директором «Магнита» была назначена Ольга Наумова. Ранее она покинула пост гендиректора «Пятерочки» (Х5 Retail Group). В июне Наумова сменила Помбухчана на должности гендиректора «Магнита».