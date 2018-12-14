Наркотики в костях вареного мяса пытались передать в ставропольскую колонию
В Ставропольском крае сотрудники колонии предотвратили передачу запрещенных веществ, которые были спрятаны в косточке вареного мяса
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В исправительную колонию № 1 Ставропольского края на имя одного из заключенных пришла посылка. Сотрудники колонии с помощью служебной собаки изучили содержимое. Внутри кости вареного мяса, которое было в посылке, они обнаружили четыре свертка с веществом белого цвета и девять свертков с веществом темно-зеленого цвета.
Результаты экспертизы подтвердили, что содержимое пакетов — гашишное масло массой 5,63 грамма и сильнодействующий психотропный препарат массой 8,41 грамма.
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«Сотрудники исправительного учреждения за время несения службы видели немало ухищренных способов доставки нелегальных посылок, однако этот случай удивил даже их», — отметили в пресс-службе УФСИН РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в начале декабря служебный пес Дик нашел гашиш в конфетах для заключенного в ставропольской колонии. Собака также находила наркотики в вареной курице и карамельках.
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