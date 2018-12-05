Служебный пес Дик нашел гашиш в конфетах для заключенного в ставропольской колонии

Ставропольский край

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В Ставропольском крае женщина пыталась передать в исправительную колонию № 1 запрещенные вещества, спрятанные в конфетах

Работники исправительного учреждения изучили посылку, которая предназначалась одному из осужденных от жительницы Москвы. С помощью служебной собаки по кличке Дик они обнаружили в круглых шоколадных конфетах 20 полимерных свертков белого цвета, в которых было серо-зеленое вещество.

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Результаты экспертизы показали, что содержимое конфет — гашиш общей массой более 13 граммов, сообщили 5 декабря в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю.

Напомним, ранее Дик находил в посылках амфетамин и героин в вареной курице и гашиш в карамельках.

Как писали Юга.ру, в октября в ростовском СИЗО №1 местная жительница пыталась передать наркотики в вафлях. 

Еда Исправительные учреждения Наркотики Ставрополь ФСИН
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