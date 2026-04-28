В Ростове начали производить мебель из картона. Зачем и в чем ее преимущества?

  • © Скриншот фото с сайта «Город N»
    © Скриншот фото с сайта «Город N»

Ростовский производитель начал создавать мебель из макулатуры. Стоимость кровати — 1700 рублей, стола — 700 рублей

27 апреля издание «Город N» сообщило, что в Ростове-на-Дону начали производить мебель из картона. Этим занимается производитель упаковки «Донская гофротара».

По словам директора организации Людмилы Горбаневой, у такой мебели есть преимущества: доступная цена, простота сборки, удобство транспортировки и хранения, а также экологичность. Компания использует не целлюлозу, а макулатуру — благодаря этому за час работы предприятия «сохраняется около 70 деревьев».

Самыми востребованными позициями являются столы, кровати, табуреты, урны, когтеточки и домики для кошек. Стоимость бюджетная: кровать — 1700 рублей, стол — 700 рублей, урна — от 100 до 200 рублей. При этом картонную мебель можно покрыть водоотталкивающей смесью, огнеупорной пропиткой или усилить конструкции — это приблизит ее к деревянной.

Горбанева рассказала изданию, что идею компания подсмотрела в Азии, где такая мебель востребована. В России же рынок только «набирает обороты» — «Донская гофротара» производит ее под заказ. Одним из покупателей стала строительная группа компаний «Меридиан» из Тюмени, закупившая мебель для оформления шоурума.

  • © Скриншот сайта cartondon.com
    © Скриншот сайта cartondon.com

В Ростове начали производить мебель из картона. Зачем и в чем ее преимущества?
