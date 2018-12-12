Сотрудника исправительной колонии Ставрополья заподозрили в попытке передать наркотики заключенному

В Георгиевске Ставропольского края бывшего сотрудника исправительной колонии заподозрили в хранении и передаче наркотиков заключенным

По данным следствия, в июне младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 4 УФСИН России по Ставропольскому краю купил наркотики, чтобы передать их осужденному, и хранил их в пачке сигарет. Преступные действия пресекли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН РФ по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.