Сотрудника исправительной колонии Ставрополья заподозрили в попытке передать наркотики заключенному

Ставропольский край

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В Георгиевске Ставропольского края бывшего сотрудника исправительной колонии заподозрили в хранении и передаче наркотиков заключенным

По данным следствия, в июне младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 4 УФСИН России по Ставропольскому краю купил наркотики, чтобы передать их осужденному, и хранил их в пачке сигарет. Преступные действия пресекли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН РФ по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Наркотики Следственный комитет ФСИН
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