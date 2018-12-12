Сотрудника исправительной колонии Ставрополья заподозрили в попытке передать наркотики заключенному
В Георгиевске Ставропольского края бывшего сотрудника исправительной колонии заподозрили в хранении и передаче наркотиков заключенным
По данным следствия, в июне младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 4 УФСИН России по Ставропольскому краю купил наркотики, чтобы передать их осужденному, и хранил их в пачке сигарет. Преступные действия пресекли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН РФ по Ставропольскому краю.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как в краснодарском суде развалилось дело задержанного журналиста Хижняка
Колонка Алексея Андронова
Статьи ПартнерскийМалый бизнес обязали установить онлайн-кассы
Когда это нужно сделать и какое устройство выбрать
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.