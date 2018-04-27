За 12 лет россияне стали пить меньше на 40%
В России количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года снизилось почти на 40%
Такого результата удалось добиться благодаря системной работе, проводимой в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма на период до 2020 года, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
Согласно концепции, Минздрав обеспечил запрет на продажу алкоголя, в том числе пива, в детских, образовательных и медицинских организациях, на объектах спорта, прилегающих к ним территориях и в организациях культуры. Также запрещена розничная продажа алкоголя с 23:00 до 8:00. Кроме того, с населением проводят кампании, стимулирующие вести здоровый образ жизни, передает РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, по данным ВЦИОМ на август 2017 года, 39% россиян вообще не пьют алкоголь. За пять лет число страдающих от алкоголизма сократилось на 22%.
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