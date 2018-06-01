ВЦИОМ: Россияне назвали алкоголизм и наркоманию главными проблемами детей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, приуроченного к Международному дню защиты детей

Аналитики провели опрос среди россиян и составили рейтинг проблем детства. По мнению 37% респондентов, главными опасностями являются детский и подростковый алкоголизм и наркомания, 34% считают самой большой проблемой низкий уровень жизни семей с детьми. Уровень обеспокоенности по первой теме за последние десять лет снизился с 45–47%, при этом актуальность второй проблемы в 2009 году была ниже — 20%.

На третьем месте в рейтинге проблем детей — воспитание в дошкольных учреждениях и школах. Эта тема получила 22% голосов, рост ее актуальности с 2016 года составил 9%, следует из данных исследования на сайте ВЦИОМ.

Эксперты зафиксировали положительные изменения в решении проблемы детской и подростковой преступности, а также беспризорности: с 2009 года произошел спад с 38% до 8% и с 21% до 6% соответственно.