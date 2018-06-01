ВЦИОМ: Россияне назвали алкоголизм и наркоманию главными проблемами детей
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, приуроченного к Международному дню защиты детей
Аналитики провели опрос среди россиян и составили рейтинг проблем детства. По мнению 37% респондентов, главными опасностями являются детский и подростковый алкоголизм и наркомания, 34% считают самой большой проблемой низкий уровень жизни семей с детьми. Уровень обеспокоенности по первой теме за последние десять лет снизился с 45–47%, при этом актуальность второй проблемы в 2009 году была ниже — 20%.
На третьем месте в рейтинге проблем детей — воспитание в дошкольных учреждениях и школах. Эта тема получила 22% голосов, рост ее актуальности с 2016 года составил 9%, следует из данных исследования на сайте ВЦИОМ.
Эксперты зафиксировали положительные изменения в решении проблемы детской и подростковой преступности, а также беспризорности: с 2009 года произошел спад с 38% до 8% и с 21% до 6% соответственно.
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Ответственными за защиту интересов детей 44% россиян считают ближайших родственников — родителей, бабушек и дедушек, при этом сами родители говорили об этом чаще остальных опрошенных. 32% респондентов возложили ответственность на органы государственной власти.
Как сообщали Юга.ру, за первые полгода 2017-го в России выявили 19,8 тыс. несовершеннолетних правонарушителей, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Ингушетия и Чечня возглавили топ-5 регионов РФ с низким уровнем подростковой преступности.
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