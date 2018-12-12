Первышов заявил, что не считает приоритетом строительство нового Яблоновского моста

Краснодарский край

Распечатать

Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 декабря прокомментировал вопрос строительства нового моста через реку Кубань

Читайте также:

Мэр Краснодара сказал, что возведение моста в Адыгею не является приоритетным для краевого центра.

По мнению Первышова, важнее будет разгрузить, например, улицу Мачуги. Для этого нужно построить дороги из микрорайона Гидростроителей в центр и в район улицы Воронежской.

«Моя личная позиция такова — сегодня именно перед городом стоят другие приоритеты», — заявил Первышов.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году начальник городского управления дорожно-мостового хозяйства Михаил Жарков говорил, что проектирование нового Яблоновского моста уже вышло на завершающую стадию. Мост планировалось сдать в эксплуатацию в 2015 году. Однако проект так и не был реализован.

В январе 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что не считает нужным обсуждать тему строительства нового моста между Кубанью и Адыгеей, потому что он нужен не краснодарцам, а тем, кто не живет в городе. 

После этого инвестор из Адыгеи заявил о готовности построить за свой счет пешеходный мост через реку Кубань, а позже представил проект объекта и назвал сроки реализации — 2020 год.

В августе бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Владимир Евланов попросил у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева деньги на строительство нового Яблоновского моста.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Мэр Краснодара объяснил, что мешает строить новые трамвайные линии в городе
Первышов заявил, что не считает приоритетом строительство нового Яблоновского моста
В больницах остаются 15 человек, пострадавших в трагедии в Керчи
Стало известно, что построят на месте снесенного элеватора в Краснодаре
Возле стадиона «Краснодар» планируют построить подземный переход
Никаких оградок и надгробия одной высоты: мэрия Краснодара внедрит новые стандарты на новом кладбище

Лента новостей

В 2019 году подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара — Первышов

Статьи Партнерский

Малый бизнес обязали установить онлайн-кассы

Когда это нужно сделать и какое устройство выбрать

Никаких оградок и надгробия одной высоты

Мэрия Краснодара внедрит новые стандарты на новом кладбище

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале