Первышов заявил, что не считает приоритетом строительство нового Яблоновского моста
Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 декабря прокомментировал вопрос строительства нового моста через реку Кубань
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Мэр Краснодара сказал, что возведение моста в Адыгею не является приоритетным для краевого центра.
По мнению Первышова, важнее будет разгрузить, например, улицу Мачуги. Для этого нужно построить дороги из микрорайона Гидростроителей в центр и в район улицы Воронежской.
«Моя личная позиция такова — сегодня именно перед городом стоят другие приоритеты», — заявил Первышов.
Как сообщали Юга.ру, в 2014 году начальник городского управления дорожно-мостового хозяйства Михаил Жарков говорил, что проектирование нового Яблоновского моста уже вышло на завершающую стадию. Мост планировалось сдать в эксплуатацию в 2015 году. Однако проект так и не был реализован.
В январе 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что не считает нужным обсуждать тему строительства нового моста между Кубанью и Адыгеей, потому что он нужен не краснодарцам, а тем, кто не живет в городе.
После этого инвестор из Адыгеи заявил о готовности построить за свой счет пешеходный мост через реку Кубань, а позже представил проект объекта и назвал сроки реализации — 2020 год.
В августе бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Владимир Евланов попросил у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева деньги на строительство нового Яблоновского моста.
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