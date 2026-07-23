В Краснодаре при реставрации дома Акулова повредили историческую лепнину и плитку

Активисты заявили, что при реставрации дома Акулова в Краснодаре рабочие уничтожили часть исторического декора, находящегося под государственной охраной

22 июля автор краснодарского архитектурного телеграм-канала Arkhe.tip Руслан Деды сообщил, что при реставрации доходного дома Акулова на улице Красной специалисты уничтожили оригинальную лепнину и облицовочную плитку. Мужчина заметил это, когда рабочие расчищали фасад.

Тогда краснодарец вместе с друзьями отправился искать «исторические сокровища» в строительных мешках рабочих. В них молодые люди нашли множество фрагментов оригинальной лепнины и керамической облицовочной плитки.

«Что имеем — не ценим. Особенности краснодарской реставрации. <...> Нашли довольно много фрагментов лепнины. Думаю, при желании по ним можно даже восстановить первоначальный рисунок. Помимо лепнины обнаружили и плитку. Ее пока еще не успели полностью сбить, но, к сожалению, потери уже есть. Пока сохраню найденные артефакты у себя. Посмотрим, куда их можно будет применить», — написал Руслан.