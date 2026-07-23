В Краснодаре при реставрации дома Акулова повредили историческую лепнину и плитку
Активисты заявили, что при реставрации дома Акулова в Краснодаре рабочие уничтожили часть исторического декора, находящегося под государственной охраной
22 июля автор краснодарского архитектурного телеграм-канала Arkhe.tip Руслан Деды сообщил, что при реставрации доходного дома Акулова на улице Красной специалисты уничтожили оригинальную лепнину и облицовочную плитку. Мужчина заметил это, когда рабочие расчищали фасад.
Тогда краснодарец вместе с друзьями отправился искать «исторические сокровища» в строительных мешках рабочих. В них молодые люди нашли множество фрагментов оригинальной лепнины и керамической облицовочной плитки.
«Что имеем — не ценим. Особенности краснодарской реставрации. <...> Нашли довольно много фрагментов лепнины. Думаю, при желании по ним можно даже восстановить первоначальный рисунок. Помимо лепнины обнаружили и плитку. Ее пока еще не успели полностью сбить, но, к сожалению, потери уже есть. Пока сохраню найденные артефакты у себя. Посмотрим, куда их можно будет применить», — написал Руслан.
Ветхость не препятствие:
Также он опубликовал скриншоты акта государственной историко-культурной экспертизы. По данным документа, лепнина, облицовочная плитка, декоративные кронштейны и другие элементы фасада входят в предмет охраны и должны быть сохранены во время реставрации.
Напомним, реставрация доходного дома Акулова началась в октябре 2024 года. Специалисты должны были отремонтировать гидроизоляцию, восстановить кирпичную кладку, штукатурное основание, элементы архитектурного декора, лестницы и двери.
Изначально власти планировали потратить на работы 95,5 млн рублей, однако позднее сумма выросла до 249,8 млн рублей.
После завершения реставрации в здании разместится департамент по делам казачества.
Доходный дом Филиппа Акулова построили в 1911 году по проекту архитектора Александра Козлова. В разные годы здесь размещались государственные учреждения, а в последние годы — Арбитражный суд Краснодарского края. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения.
Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре при реконструкции дома Пятковой обнаружили нарушения.