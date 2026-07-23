Краснодарский бар вошел в шорт-лист лучших в России в 2026 году

В шорт-лист премии Where2Drink вошли по одному бару из Краснодара и Ростова-на-Дону, а также два заведения из Сочи

Всего в шорт-лист вошли 54 бара. Среди них только одно заведение из Краснодара — «Детектив, где Вы?». Бар также входил в десятку лучших по итогам премии 2025 года.

Where2Drink — ежегодная премия, которой отмечают лучшие бары России. Победителей определяют по итогам тайного голосования экспертов — рестораторов, представителей барной индустрии и алкогольного рынка.

22 июля организаторы премии Where2Drink опубликовали шорт-лист рейтинга 2026 года, в который вошли четыре заведения из южных регионов России.

Отметим, что в лонг-листе было 17 заведений из кубанской столицы. В шорт-лист не вошли бары «Бирюльки», Rail, «Паб Мира», «Винзавод», Hopkins и другие.

Также в шорт-листе представлен один бар из Ростова-на-Дону — O.W. Grant и два из Сочи — Cocos и «Лед и Пламя».