Краснодарский бар вошел в шорт-лист лучших в России в 2026 году

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В шорт-лист премии Where2Drink вошли по одному бару из Краснодара и Ростова-на-Дону, а также два заведения из Сочи

22 июля организаторы премии Where2Drink опубликовали шорт-лист рейтинга 2026 года, в который вошли четыре заведения из южных регионов России.

Where2Drink — ежегодная премия, которой отмечают лучшие бары России. Победителей определяют по итогам тайного голосования экспертов — рестораторов, представителей барной индустрии и алкогольного рынка.

Всего в шорт-лист вошли 54 бара. Среди них только одно заведение из Краснодара — «Детектив, где Вы?». Бар также входил в десятку лучших по итогам премии 2025 года.

Читайте также:

Отметим, что в лонг-листе было 17 заведений из кубанской столицы. В шорт-лист не вошли бары «Бирюльки», Rail, «Паб Мира», «Винзавод», Hopkins и другие.

Также в шорт-листе представлен один бар из Ростова-на-Дону — O.W. Grant и два из Сочи — Cocos и «Лед и Пламя».

Как писали Юга.ру, в июле нейросеть и жители юга России составили гастрономический путеводитель и выбрали лучшие рестораны Краснодара, Сочи и Ростова.

Алкоголь Заведения Конкурсы Краснодар Общепит Рейтинги Ростов-на-Дону Сочи Торговля

Новости

Краснодарский бар вошел в шорт-лист лучших в России в 2026 году
В Краснодаре при реставрации дома Акулова повредили историческую лепнину и плитку
Беспилотник атаковал сухогруз, перевозивший уголь из Тамани. Есть погибший и раненые
Кабардино-Балкария, Чечня и Северная Осетия вошли в топ регионов с наибольшим ростом подростковой преступности
В порту Новороссийска ввели ночной запрет на движение судов из-за атак БПЛА — СМИ
Потери продавцов от атаки на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут превысить 100 млрд рублей

Лента новостей

Реклама на сайте