На трассе М-4 «Дон» по пути в Краснодар временно ограничат движение
В районе Цукеровой Балки на трассе М-4 «Дон» по направлению к Краснодару стартуют ремонтные работы. Проезжую часть будут перекрывать поэтапно
23 июля пресс-служба «Автодора» сообщила, что на 1120-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» (в районе Цукеровой Балки) по направлению к Краснодару ограничат проезд транспорта. Это связано с плановым ремонтом дороги.
Ограничения будут вводить в два этапа:
- с 27 июля перекроют первую полосу движения;
- с 3 августа ремонтные бригады перейдут на соседнюю полосу.
Завершить все работы дорожники планируют к середине августа. Чтобы избежать заторов, в выходные дни ограничения по сужению проезжей части обещали снимать.
Водителей просят обращать внимание на временные знаки и разметку.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре почти на полтора месяца ограничили движение на улице 40-летия Победы.
Сегодня, 11:30Кубанский Фандорин
История Александра Пришельцева — легенды екатеринодарского розыска
Сегодня, 17:05Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?
История длиной 90 лет и разговор с премьером Большого театра Владиславом Лантратовым