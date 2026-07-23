На трассе М-4 «Дон» по пути в Краснодар временно ограничат движение

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В районе Цукеровой Балки на трассе М-4 «Дон» по направлению к Краснодару стартуют ремонтные работы. Проезжую часть будут перекрывать поэтапно

23 июля пресс-служба «Автодора» сообщила, что на 1120-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» (в районе Цукеровой Балки) по направлению к Краснодару ограничат проезд транспорта. Это связано с плановым ремонтом дороги.

Схема движения

Схема движения

Ограничения будут вводить в два этапа:

  • с 27 июля перекроют первую полосу движения;
  • с 3 августа ремонтные бригады перейдут на соседнюю полосу.

Завершить все работы дорожники планируют к середине августа. Чтобы избежать заторов, в выходные дни ограничения по сужению проезжей части обещали снимать.

Водителей просят обращать внимание на временные знаки и разметку.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре почти на полтора месяца ограничили движение на улице 40-летия Победы.

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На трассе М-4 «Дон» по пути в Краснодар временно ограничат движение
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