ФСБ сообщила о задержании пособника Басаева, участвовавшего в нападении на десантников в 2000 году

Ставропольский край, Чечня

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Силовики задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в нападении на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне

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Об этом сообщили 12 декабря в Центре общественных связей ФСБ. По данным службы, 46-летнего Шамиля Казбулатова задержали в Ставропольском крае. Его доставили в орган предварительного следствия, сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко рассказала, что в отношении мужчины расследуют дела по ст. 279 УК РФ (Вооруженный мятеж), ч. 2 ст. 209 УК РФ (Участие в устойчивой вооруженной группе или в совершаемых ею нападениях), ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствие планирует просить суд арестовать Казбулатова.

Правоохранители устанавливают роль подозреваемого во время нападения и проверяют его причастность к совершению других преступлений.

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Как писали Юга.ру, участники банды Басаева 29 февраля 2000 года напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в в горах Шатойского района Чечни.

В нападении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 из 90 военных, четверо получили ранения. Среди членов бандподполья убили 370 человек.

В 2012 году за нападение на роту псковской дивизии ВДВ к длительным срокам были приговорены Хамидулла Япов, Кемал Эбзеев и Рашид Атуов. Гражданина Украины. 

В 2015 году суд в Чечне приговорил члена «УНА-УНСО» (запрещенной в РФ националистической организации) Александра Малофеева к 24,5 годам колонии строгого режима. В 2016 году осудили Тамбия Хубиева, Сулеймана Ухейду и Алаудина Меньлибаева. В 2017-м суд вынес приговор бывшему сотруднику службы безопасности президента Чечни Аюбу Тунтуеву и жителю Ставрополья Максиму Понарьину. В июле 2018-го осудили уроженцев Чечни Артура Ушаева и Руслана Наматова.

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