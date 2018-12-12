ФСБ сообщила о задержании пособника Басаева, участвовавшего в нападении на десантников в 2000 году

Силовики задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в нападении на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне

Об этом сообщили 12 декабря в Центре общественных связей ФСБ. По данным службы, 46-летнего Шамиля Казбулатова задержали в Ставропольском крае. Его доставили в орган предварительного следствия, сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко рассказала, что в отношении мужчины расследуют дела по ст. 279 УК РФ (Вооруженный мятеж), ч. 2 ст. 209 УК РФ (Участие в устойчивой вооруженной группе или в совершаемых ею нападениях), ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствие планирует просить суд арестовать Казбулатова.

Правоохранители устанавливают роль подозреваемого во время нападения и проверяют его причастность к совершению других преступлений.