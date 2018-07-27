Двум боевикам банды Басаева вынесли приговор по делу о нападении на псковских десантников в Чечне

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум участникам вооруженной банды, совершившей нападение на военнослужащих в 2000 году в Чечне, уроженцам республики Артуру Ушаеву и Руслану Наматову

Ушаев приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Наматов — к 18 годам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Ушаев и Наматов в составе банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горно-лесистой местности Шатойского района. Оба они, согласно материалам дела, «заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих».

В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 из 90 военнослужащих, четверо получили ранения. Среди членов бандподполья были убиты 370 человек.

Ранее за это нападение к длительным срокам лишения свободы были приговорены 9 бандитов, передает «Кавказский узел». В 2017 году были осуждены бывший сотрудник службы безопасности президента Чечни Аюб Тунтуев и житель Ставрополья Максим Понарьин, которого суд приговорил к пожизненному лишению свободы. В 2016 году за участие в бою против роты псковской дивизии ВДВ были осуждены Тамбий Хубиев, Сулейман Ухейда, Алаудин Меньлибаев. Гражданина Украины, члена «УНА-УНСО» (запрещенной в РФ националистической организации) Александра Малофеева в сентябре 2015 года суд в Чечне приговорил к 24,5 года колонии строгого режима. В 2012 году к длительным срокам были приговорены Хамидулла Япов, Кемал Эбзеев и Рашид Атуов.