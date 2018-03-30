В Дагестане боевика из банды Басаева осудили на семь лет за нападение на военных

Суд вынес приговор участнику незаконного вооруженного формирования Рустаму Исмаилову, который был причастен к нападению на военнослужащих в Дагестане в 1999 году

Следствие и суд установили, что в середине июля 1999 года житель Ставропольского края Рустам Исмаилов добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

С 7 августа по 24 августа 1999 года в составе вооруженной группы Басаева и Хаттаба около 1 тыс. боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывчаткой, пытались убить российских военнослужащих. Российские военные тогда следили за общественной безопасностью и наведением конституционного порядка в Ботлихском районе Дагестана. В результате обстрела, который устроили участники банды, в том числе Исмаилов, погибли 33 человека. Травмы получили 34 военных.

Во время предварительного расследования признали потерпевшими 72 военнослужащих и их близких родственника. Всех их допросили. В отношении потерпевших провели 72 судебно-медицинские экспертизы. По уголовному делу в федеральный и международный розыски объявили 28 человек.

Суд признал Исмаилова виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу.

Ранее за это преступление с 1999 по 2017 годы осудили и приговорили к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. Сейчас по уголовному делу привлекаются еще пять участников нападения. Их причастность к преступлению проверяется, устанавливается их роль и действия в составе банды.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.