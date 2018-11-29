Суд арестовал члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на Буденновск в 1995 году

Силовики задержали ранее неизвестного члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в нападении на Буденновск

Мужчину задержали 20 ноября. Его арестовали. Правоохранители сообщили, что получили доказательства его участия в составе банды Басаева и причастности к нападению на Буденновск 14 июня 1995 года.

Подозреваемому предъявили обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ (Участие в устойчивой вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях), ч. 3 ст. 205 УК РФ (Терроризм), п. «в», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), п. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности должностных лиц), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (Захват и удержание лиц в качестве заложников).

Следователи устанавливают роль и действия мужчины во время нападения, проверяют его причастность к другим преступлениям, не связанным с расследуемым уголовным делом. Устанавливаются другие частники банды, участвовавшие в нападении. Расследование продолжается, сообщили 28 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, группировка под руководством Шамиля Басаева напала на Буденновск в июне 1995 года. Террористы захватили в заложники более 1,6 тыс. мирных жителей, которых согнали в больницу.

Басаева убили в 2006 году во время спецоперации в Ингушетии.

Как писали Юга.ру, в Подмосковье в октябре 2015 года задержали участника банды Басаева, участвовавшего в нападении.