В Дагестане будут судить четырех членов банды Басаева, которые участвовали в нападении на военных в 1999 году

В Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении Марата Даутова, Дамира Мухатдинова, Руслана Аджибрагимова и Батырбека Бакиева, которые являлись членами банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба

Их обвиняют в преступлениях по ст. 279, ч. 2 ст. 209 и ст. 317 УК РФ «Вооруженный мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По версии следствия, в июле 1999 года жители Ставропольского края Даутов, Мухатдинов, Аджибрагимов и Бакиев добровольно вступили в банду Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года более 1 тыс. боевиков с автоматическим оружием, гранатами и взрывчатками приняли участие в вооруженном мятеже. Они требовали свергнуть конституционный строй. Боевики покушались на военнослужащих ВС РФ, которые следили за общественной безопасностью и наведением конституционного порядка в Ботлихском районе Дагестана. Они устроили обстрел, в результате которого погибли 33 военных и пострадали 34 человека. В перестрелке участвовали Даутов, Мухатдинов, Аджибрагимов и Бакиев.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд.

За совершение этих преступлений с 1999 по 2018 годы осудили более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Расследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекратили в связи с их смертью. Во время расследования были признаны потерпевшими и допрошены 72 военнослужащих или их близких родственника. По уголовному делу 28 человек объявили в федеральный и международный розыски.

Сейчас по уголовному делу проходят еще два участника нападения. Их причастность к банде проверяют, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.