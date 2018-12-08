В краснодарском кинотеатре «Аврора» утеплят пальмы
В Краснодаре идут работы по утеплению и консервации двух пальм, которые стоят в кинотеатре «Аврора»
Директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов рассказал, что специалисты закупят брус, специальный материал, которым можно накрыть пальмы — спандбонд, а также греющий кабель для создания теплового контура вокруг деревьев. Само здание закроют специальными материалами, пишет «Кубань 24».
Вокруг пальм установят короба, на которых будут крепиться нагревающие диоды, автоматически выключающиеся при понижении температуры воздуха. Планируется, что установка диодов завершится до 10 декабря, полностью подключение техники и пуско-накладочных работ рассчитывают закончить 12 декабря.
Как писали Юга.ру, кинотеатр «Аврора» закрыли на ремонт в 2015 году. На реконструкцию хотели выделить 134 млн рублей, но на следующий год государственную программу закрыли из-за отсутствия финансирования.
В сентябре 2016-го проект заморозили, а через два года мэрия Краснодара расторгла контракт с подрядчиком, который выполнил работу некачественно.
В 2017 году за ремонт кинотеатра обещал взяться бизнесмен Сергей Галицкий. Он сообщил, что на проектирование нужен год, окончание работ запланировано на 2019 год.
В мае Первышов провел первую встречу с представителями Галицкого. Там сообщили, что до ноября закончат подготовительный этап, внесут изменения по кинотеатру в градостроительную документацию.
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