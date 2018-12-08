В краснодарском кинотеатре «Аврора» утеплят пальмы

В Краснодаре идут работы по утеплению и консервации двух пальм, которые стоят в кинотеатре «Аврора»

Директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов рассказал, что специалисты закупят брус, специальный материал, которым можно накрыть пальмы — спандбонд, а также греющий кабель для создания теплового контура вокруг деревьев. Само здание закроют специальными материалами, пишет «Кубань 24» .

Вокруг пальм установят короба, на которых будут крепиться нагревающие диоды, автоматически выключающиеся при понижении температуры воздуха. Планируется, что установка диодов завершится до 10 декабря, полностью подключение техники и пуско-накладочных работ рассчитывают закончить 12 декабря.

Как писали Юга.ру, кинотеатр «Аврора» закрыли на ремонт в 2015 году. На реконструкцию хотели выделить 134 млн рублей, но на следующий год государственную программу закрыли из-за отсутствия финансирования.

В сентябре 2016-го проект заморозили, а через два года мэрия Краснодара расторгла контракт с подрядчиком, который выполнил работу некачественно.