В Краснодаре до ноября подготовят проект по планировке территории у кинотеатра «Аврора»

Мэр Краснодара Евгений Первышов провел первую встречу с представителями бизнесмена Сергея Галицкого по вопросу реконструкции кинотеатра «Аврора»

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы города Владимир Вербицкий.

«До ноября предстоит завершить важный этап, назовем его подготовительный. К этому времени по "Авроре" должны внести изменения в градостроительную документацию, подготовить проекты межевания и планировки территории, организовать охрану кинотеатра», — написал он.

Помощник мэра отметил, что параллельно со стороны инвестора в ближайшее время начнут предпроектные работы.

«Мы добились расторжения договора с подрядчиком. Теперь предстоит провести процедуру передачи "Авроры" в концессию для ее восстановления и реставрации. Нужно проработать все вопросы, связанные с формированием земельного участка, а также самим объектом, являющимся памятником архитектуры, связанными с этим ограничениями. Это большой объем работ, начать который нужно немедленно», — цитирует главу города Вербицкий.

По словам Первышова, выполнять работы нужно параллельно, чтобы к ноябрю выйти на подписание концессионного соглашения.