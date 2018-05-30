В Краснодаре до ноября подготовят проект по планировке территории у кинотеатра «Аврора»

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов провел первую встречу с представителями бизнесмена Сергея Галицкого по вопросу реконструкции кинотеатра «Аврора»

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы города Владимир Вербицкий.

«До ноября предстоит завершить важный этап, назовем его подготовительный. К этому времени по "Авроре" должны внести изменения в градостроительную документацию, подготовить проекты межевания и планировки территории, организовать охрану кинотеатра», — написал он.

Помощник мэра отметил, что параллельно со стороны инвестора в ближайшее время начнут предпроектные работы.

«Мы добились расторжения договора с подрядчиком. Теперь предстоит провести процедуру передачи "Авроры" в концессию для ее восстановления и реставрации. Нужно проработать все вопросы, связанные с формированием земельного участка, а также самим объектом, являющимся памятником архитектуры, связанными с этим ограничениями. Это большой объем работ, начать который нужно немедленно», — цитирует главу города Вербицкий.

По словам Первышова, выполнять работы нужно параллельно, чтобы к ноябрю выйти на подписание концессионного соглашения.

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Как сообщали Юга.ру, «Аврору» закрыли на ремонт в 2015 году. На реконструкцию планировали выделить 134 млн рублей, но государственную программу закрыли в 2016 году, ремонт приостановили из-за отсутствия финансирования. В сентябре 2016 года проект заморозили. В мае 2018 года администрация Краснодара добилась расторжения контракта с подрядчиком по ремонту кинотеатра «Аврора», который ранее выполнил некачественные работы.

В июле 2017 года на условиях государственно-частного партнерства взяться за ремонт «Авроры» согласился Сергей Галицкий. В феврале губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с ним будущий ремонт кинотеатра. Бизнесмен подтвердил главе края, что не отказывается от ремонта «Авроры».

Аврора Владимир Вербицкий Евгений Первышов Краснодар

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