Жительница Ростова пыталась передать в СИЗО наркотики в вафлях

Ростовская область

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В СИЗО № 1 Ростова-на-Дону местная жительница пыталась передать наркотики в кондитерских изделиях

Сотрудники следственного изолятора при досмотре продуктовой посылки обнаружили запрещенные предметы. В вафлях нашли порошкообразное вещество белого цвета, предположительно наркотического содержания, сообщила 31 октября пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

Женщину задержали и передали сотрудникам полиции.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Адыгее наркотики для заключенного спрятали в начинке шоколадных конфет. В июле на Кубани женщина пыталась передать в колонию чернослив с героином.

Наркотики Происшествия
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