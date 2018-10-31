Жительница Ростова пыталась передать в СИЗО наркотики в вафлях
В СИЗО № 1 Ростова-на-Дону местная жительница пыталась передать наркотики в кондитерских изделиях
Сотрудники следственного изолятора при досмотре продуктовой посылки обнаружили запрещенные предметы. В вафлях нашли порошкообразное вещество белого цвета, предположительно наркотического содержания, сообщила 31 октября пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.
Женщину задержали и передали сотрудникам полиции.
Как сообщали Юга.ру, в апреле в Адыгее наркотики для заключенного спрятали в начинке шоколадных конфет. В июле на Кубани женщина пыталась передать в колонию чернослив с героином.
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