В РФ завершилось голосование по выбору имен для аэропортов

В России 1 декабря завершилось голосование по присвоению 47 аэропортам имен выдающихся деятелей страны

Об этом сообщается на сайте проекта. Окончательные итоги подведут за несколько дней: за это время обработают все анкеты из регионов, ведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование. Победителей объявят 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1».

В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II Великая (56,6 тыс.), в Анапе — Владимир Коккинаки (29,3 тыс.), в Сочи — Виталий Севастьянов (17,1 тыс.).