В РФ завершилось голосование по выбору имен для аэропортов

Краснодарский край

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В России 1 декабря завершилось голосование по присвоению 47 аэропортам имен выдающихся деятелей страны

Об этом сообщается на сайте проекта. Окончательные итоги подведут за несколько дней: за это время обработают все анкеты из регионов, ведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование. Победителей объявят 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1».

В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II Великая (56,6 тыс.), в Анапе — Владимир Коккинаки (29,3 тыс.), в Сочи — Виталий Севастьянов (17,1 тыс.).

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Как сообщали Юга.ру, 5 октября общественники предложили в рамках проекта «Великие имена России» 47 аэропортам России дать имена в честь выдающихся соотечественников. В список городов, участвующих в конкурсе, попали Краснодар, Сочи, Ставрополь, Минводы, Анапа, Симферополь.

Подробнее о том, в честь кого могут назвать аэропорты Краснодарского края и зачем это нужно, читайте в нашем материале.

Авиация Анапа Краснодар Сочи
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