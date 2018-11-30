Краснодарцев предупредили о ледяном дожде и мокром снеге

В Краснодаре 30 ноября прогнозируют мокрый снег, гололед и ледяной дождь

В связи с этим в городе объявили экстренное предупреждение. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 214-33-36 или 112.

Замглавы департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик сообщил, что в течение дня пешеходные зоны будут посыпать песком, однако из-за ледяного дождя на тротуарах может образовываться наледь.

В ночь с 29 на 30 ноября дороги в краевой столице расчищали 18 машин. Остановки и тротуары обрабатывали 730 специалистов и 32 машин. К утру расчистили и посыпали песчано-соляной смесью около 1,5 млн кв. метров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.