В Тимашевске Человек-паук помог расчистить улицы от снега

Краснодарский край

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В сети появились видео, как Человек-паук из Тимашевска помогает коммунальным службам справляться с последствиями снегопада

Супергероя, расчищающего лопатой снег, запечатлели многие жители города. На кадрах он убирает снег с тротуаров, чистит площадь у городской администрации и местного Дома культуры, убирает дорожки у школ и детсадов.

Телеграм-канал Mash вдохновился супергероем и смонтировал настоящий супергеройский трейлер о том, кто «помогает дворнику в неравной битве со снегопадом».

Выяснилось, что тимашевский Человек-паук — работник одного из городских агентств по организации праздников. Коммунальную акцию там решили провести, чтобы поднять жителям настроение.

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В Тимашевске Человек-паук помог расчистить улицы от снега
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