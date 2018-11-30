В Тимашевске Человек-паук помог расчистить улицы от снега
В сети появились видео, как Человек-паук из Тимашевска помогает коммунальным службам справляться с последствиями снегопада
Супергероя, расчищающего лопатой снег, запечатлели многие жители города. На кадрах он убирает снег с тротуаров, чистит площадь у городской администрации и местного Дома культуры, убирает дорожки у школ и детсадов.
Телеграм-канал Mash вдохновился супергероем и смонтировал настоящий супергеройский трейлер о том, кто «помогает дворнику в неравной битве со снегопадом».
Выяснилось, что тимашевский Человек-паук — работник одного из городских агентств по организации праздников. Коммунальную акцию там решили провести, чтобы поднять жителям настроение.
Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша
Чем заняться в выходные 1-2 декабря
Стали известны подробности перестрелки с полицией в Краснодаре
Свидетели рассказали, что произошло в ФМР
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.