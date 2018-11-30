В Тимашевске Человек-паук помог расчистить улицы от снега

В сети появились видео, как Человек-паук из Тимашевска помогает коммунальным службам справляться с последствиями снегопада

Супергероя, расчищающего лопатой снег, запечатлели многие жители города. На кадрах он убирает снег с тротуаров, чистит площадь у городской администрации и местного Дома культуры, убирает дорожки у школ и детсадов.

Телеграм-канал Mash вдохновился супергероем и смонтировал настоящий супергеройский трейлер о том, кто «помогает дворнику в неравной битве со снегопадом».