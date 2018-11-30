В Новороссийске на сутки продлили режим ЧС

В Новороссийске 29 ноября глава города Игорь Дяченко продлил режим ЧС на сутки

Такое решение приняли на заседании штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедшем в 18:00. Под руководством главы города Игоря Дядченко занятия в школах отменили и на 30 ноября, а также до конца суток продлили режим ЧС.

Специальная техника продолжает посыпать дороги песком и реагентами. Также власти выделят машины для подсыпки дорог по заявкам от жителей.

Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение в районе «Золотой рыбки». Из-за ураганного ветра проблемы с электричеством наблюдаются в Семигорье, селах Большие хутора и Южной Озереевке, на хуторе Ленинский путь.

За 29 ноября на набережной Новороссийска повредились три опоры уличного освещения и 16 деревьев, 12 из которых вырвались с корнями, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писали Юга.ру, 29 ноября в 13:00 в Новороссийске из-за непогоды ввели режим ЧС. Занятия в школах отменили.