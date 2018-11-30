Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере. Как Краснодар встречает зиму

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь на 29 ноября выпал снег, жители города вышли встречать зиму на улицы

В Краснодарском крае с ночи 28 ноября шел сильный снегопад. В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС и отменили занятия в школах до 30 ноября. Однако краснодарцы не испугались мороза и вышли развлекаться на улицы города.

Один из жителей краевой столицы достал сноуборд и прокатился по парковке ТРЦ «OZ МОЛЛ». Другой сделал трюк на обледеневшей трубе. Третий прицепился тросом к машине и проехал по гололеду на санках.

Также жители региона украсили елки фруктами и начали везде лепить снеговиков: на улицах, балконах и кондиционерах.

Некоторые жители края воспользовались непогодой, чтобы признаться в любви.

Однако больше всего снегопаду обрадовались краснодарские животные.

Как сообщали Юга.ру, в Тимашевске человек-паук помог коммунальным службам расчистить улицы от снега.

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