Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере. Как Краснодар встречает зиму

В Краснодаре в ночь на 29 ноября выпал снег, жители города вышли встречать зиму на улицы

В Краснодарском крае с ночи 28 ноября шел сильный снегопад. В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС и отменили занятия в школах до 30 ноября. Однако краснодарцы не испугались мороза и вышли развлекаться на улицы города.

Один из жителей краевой столицы достал сноуборд и прокатился по парковке ТРЦ «OZ МОЛЛ». Другой сделал трюк на обледеневшей трубе. Третий прицепился тросом к машине и проехал по гололеду на санках.